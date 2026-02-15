Nayt a Sanremo un artista che non smette di essere se stesso
Nayt, rapper con un decennio di esperienza alle spalle, ha deciso di esibirsi per la prima volta all’Ariston di Sanremo, portando con sé il suo stile autentico e senza compromessi. La sua esibizione rappresenta un momento importante per l’artista, che ha scelto di rimanere fedele alle sue radici musicali anche in questa occasione. Durante il concerto, Nayt ha coinvolto il pubblico con le sue parole dirette e un flow distintivo, dimostrando di non voler cambiare per adattarsi alle aspettative.
Nayt ha alle spalle 10 anni di carriera nel mondo del rap e quest’anno sale per la prima volta sul palco dell’Ariston. La canzone che porta a Sanremo lo rappresenterà al massimo Per la prima volta Nayt parteciperà alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Prima che. Tramite questa canzone vuole portare alla luce la distanza che a volte crea la tecnologia, dimostrando una continuità artistica che lo contraddistingue sin dai suoi esordi. Mentre, nella serata cover, canterà La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André, in duetto con Joan Thiele. “Il rap è il genere musicale più esplicito da un punto di vista testuale che noi abbiamo; quindi, è uno specchio molto più fedele della società e del nostro linguaggio”, così l’artista ha raccontato il suo genere all’Ansa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sanremo, Nayt: «Vado al Festival con un brano senza ritornello. Sono folle? No, sono me stesso». L’intervista
Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, ha annunciato di partecipare al Festival di Sanremo con un brano senza ritornello.
