Lady Gaga, cantante e artista nota per le sue continue trasformazioni, ha mostrato nel corso degli anni molteplici look diversi, spesso attraverso modifiche ai capelli. Ogni sua apparizione pubblica si distingue per novità e variazioni di stile, riflettendo la sua propensione a cambiare aspetto e sperimentare nuove immagini. La cantante compie 40 anni, mantenendo costante l’attenzione su come utilizza i capelli come elemento di espressione.

Ogni apparizione un sussulto beauty: Lady Gaga stupisce sempre perché ama trasformarsi, cambiare, osare. Da sempre i suoi hairlook, da quelli istrionici ai low profile, parlano di lei e con lei. Quarant'anni il 28 marzo e ispiratrice acconciature e colori forever: Mother Monster non delude mai +++dropcap Lady Gaga per le beautyhaolic è sinonimo di garanzia. La popstar e attrice, che compie 40 anni il 28 marzo, è celebre per la sua incredibile capacità di trasformare i propri capelli in veri e propri messaggi di stile. Recentemente, ha attirato l'attenzione ai Grammy Awards sfoggiando un look biondo platino impreziosito da una vistosa spilla ICE OUT, accessorio che unisce moda e impegno sociale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Lady Gaga, 40 anni di trasformazioni attraverso i suoi capelli

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