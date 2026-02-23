Olimpiadi 2026 da Brignone al ‘curling-gate’ | 10 momenti iconici dei Giochi di Milano Cortina

Con 116 medaglie in 16 giorni distribuiti in varie location in tutto il nord Italia, le Olimpiadi 2026 hanno regalato molti momenti indimenticabili. Ecco 10 tra i più significativi di questi Giochi, dal dolore al trionfo. Lo sport è spesso un'occasione di redenzione e sicuramente lo è stato per Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. La sciatrice azzurra tornata alle gare a 10 mesi da un terribile infortunio, con la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, la frattura della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha vinto nel giro di una settimana due medaglie d'oro in SuperG e gigante entrando di diritto nella storia dello sport non solo italiano ma mondiale. Milano-Cortina, dieci momenti iconici dei Giochi: da Rossi con Mattarella all'inchino a Brignone. Il successo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 deriva dall'impegno degli organizzatori e dalla passione degli atleti, che hanno regalato momenti memorabili. Chi sono i 10 portabandiera dei Giochi Milano-Cortina 2026. Sono stati annunciati i dieci atleti che porteranno la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Federica Brignone oro in Slalom Gigante: è doppietta storica alle Olimpiadi! Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carriera - Fontana: Brignone mi ha commosso, Lollobrigida mi ha dato la carica. Olimpiadi, Brignone vince l'oro e le avversarie s'inchinano. La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali del 15 febbraio 2026. Da Arianna Fontana a Federica Brignone: quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri alle Olimpiadi. L'edizione record dei 10 ori e delle 30 medaglie costa al Coni tre volte in più di Pechino 2022 in premi agli atleti, stavolta detassati. Olimpiadi 2026: effetto Brignone anche sui media online. Se si prendono in considerazione le variazioni tra Olimpiadi e calcio, risulta evidente che i Giochi Olimpici Invernali producono un'inversione di tendenza, superando l'audience online del calcio. Milano Cortina: agli organizzatori l'ordine d'argento del Cio. Riconoscimento a sindaci, governatori e Malagò. L'Italia chiude le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con un record storico di 30 medaglie, miglior bottino di sempre per la spedizione azzurra.