Ladispoli l’Istituto alberghiero apre al pubblico | open day il 18 e 31 gennaio

L’Istituto Alberghiero di Ladispoli invita il pubblico agli open day il 18 e 31 gennaio 2026. Due occasioni per conoscere l’offerta formativa e le attività dell’istituto, pensate per aiutare studenti e famiglie a orientarsi nel percorso scolastico. L’evento è un’opportunità per approfondire le opportunità di formazione nel settore alberghiero e turistico, in un contesto dedicato all’orientamento scolastico.

Ladispoli, 11 gennaio 2026 – L' Istituto Alberghiero di Ladispoli apre nuovamente le sue porte al pubblico con due appuntamenti dedicati all'orientamento scolastico. Dopo il "Tea Welcome" del 29 novembre e l'Open night del 13 dicembre, l'istituto organizza due open day tradizionali in programma sabato 18 gennaio e venerdì 31 gennaio 2026, dalle 9 alle 12:30, rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Nel corso delle mattinate sarà possibile partecipare a visite guidate della sede di via Federici e assistere a dimostrazioni ed esercitazioni pratiche all'interno dei laboratori di Cucina, Pasticceria, Sala e Accoglienza turistica, per conoscere da vicino la didattica e le attività quotidiane della scuola.

