Il sindaco di Roma ha aperto l’Expo Village al Circo Massimo, dedicato alla Maratona di Roma. L’evento, organizzato da Acea, si tiene in vista della maratona prevista per domenica 22 marzo. L’area rappresenta il punto di partenza e di ritrovo per i partecipanti e gli spettatori della corsa. La cerimonia ha avuto luogo in uno dei luoghi simbolo della città.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato, presso il Circo Massimo, l’ Expo Village di Acea Run Rome The Marathon, fulcro della Maratona di Roma che si correrà domenica 22 marzo. “Questa è un’edizione da record, per numeri, per qualità e per un percorso senza eguali nel cuore della Capitale”, ha dichiarato Gualtieri a margine dell’inaugurazione. “Stimiamo circa 100.000 persone che, direttamente e indirettamente, parteciperanno a questo evento, che caratterizza sempre più Roma come capitale dello sport”, ha proseguito il sindaco della Capitale. “San Pietro, San Paolo e il lungo il Tevere: credo che nessuna città può offrire un percorso di questo tipo, con tantissime persone che si godranno l’opportunità di fare una maratona visitando i monumenti e le strade più belle del mondo”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Gualtieri inaugura l’Expo Village al Circo Massimo dedicato alla Maratona

Articoli correlati

Leggi anche: Al Circo Massimo per la prima volta l'Expo Village della Maratona di Roma

Leggi anche: Maratona di Roma: come iscriversi, il percorso e l’Expo Village

Tutti gli aggiornamenti su Expo Village

Temi più discussi: Rome Running Week: tutti gli appuntamenti in vista della Maratona di Roma; Rome Running Week, sette giorni di appuntamenti per la maratona di Roma; L'ultimo tratto della Maratona di Roma realizzato in gomma riciclata da PFU; Rome Running Week: una settimana di eventi verso la Maratona di Roma.

Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel LazioDi seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel Lazio ROMA CAPITALE - Il sindaco di Roma Roberto ... agenzianova.com

Expo Roma 2030, l’impegno di Gualtieri: Nuova vita alle Vele di CalatravaExpo Roma 2030: parola di Roberto Gualtieri, Ci sarà il completamento e la rigenerazione del sito delle Vele di Calatrava, un percorso che abbiamo già intrapreso e che già nel Giubileo avrà una tappa ... affaritaliani.it

Vivi la Maratona dell’Acqua con noi. Scopri tutti gli appuntamenti: 20–22 marzo – Expo Village | Circo Massimo Potrai vivere esperienze interattive, metterti alla prova con la claw machine per vincere gadget e i brick “Ah2O! L’Acqua di Roma”, scattare foto al - facebook.com facebook

L'Expo Village di Acea #RunRomeTheMarathon approda al Circo Massimo da giovedì 19 a domenica 22 marzo. È il punto d’incontro di tutti i runner prima, durante e dopo la maratona e dove si può ritirare il pettorale fino alle 18 di sabato. ow.ly/ x.com