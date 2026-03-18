Sposarsi in Campania Tenuta La Fortezza apre le porte | Open Day il 28 e 29 marzo

La Tenuta La Fortezza in Campania apre le sue porte il 28 e 29 marzo per un Open Day dedicato ai futuri sposi e organizzatori di eventi. Durante le due giornate, i visitatori potranno esplorare la location in modo approfondito, vivendo un’esperienza immersiva pensata per chi sta pianificando un matrimonio o un evento speciale. L’obiettivo è offrire un’occasione per conoscere meglio gli spazi e le possibilità della tenuta.

Tempo di lettura: 2 minuti Due giornate pensate per andare oltre la classica visita alla location, offrendo un’esperienza immersiva capace di guidare e ispirare chi sta progettando un matrimonio o un evento importante. Il 28 e 29 marzo Tenuta La Fortezza – Eventi e Ricevimenti riapre le sue porte al pubblico con un Open Day dedicato a futuri sposi, famiglie e organizzatori. L’iniziativa si presenta come un vero e proprio percorso esperienziale: non una visita guidata tradizionale, ma un viaggio tra idee, allestimenti e suggestioni pensato per aiutare gli ospiti a immaginare concretamente il proprio giorno speciale. Durante le due giornate sarà possibile confrontarsi con fornitori e partner selezionati, ricevere consigli personalizzati e richiedere preventivi su misura, scoprendo al tempo stesso le nuove tendenze del settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sposarsi in Campania, Tenuta La Fortezza apre le porte: Open Day il 28 e 29 marzo Articoli correlati Leggi anche: Two Palace apre le porte e inaugura l’appartamento campione: Open Day 6 e 7 marzo Faenza, il “Bucci” apre le porte per l’ultimo open day dell’annoSabato 10 e domenica 11 gennaio il “Luigi Bucci” di Faenza ospiterà il terzo e conclusivo appuntamento dedicato all’orientamento in entrata.