La Via Crucis degli ultimi in stazione | fede povertà e memoria nelle strade della città

Una Via Crucis si svolge lungo le strade della città, passando tra i binari e attraversando zone frequentate da persone in partenza e da chi invece rimane. La processione si svolge vicino a chi ogni giorno vive ai margini, tra fede e povertà. La manifestazione coinvolge diverse stazioni, creando un percorso che unisce aspetti religiosi e sociali nel contesto urbano.

Celebrazione conclusiva con il vescovo ausiliare tra i luoghi della carità. Croce realizzata da ospiti della Casa della Misericordia e itinerario tra assistenza, marginalità e accoglienza Una Via Crucis tra i binari, tra chi parte e chi resta, ma soprattutto accanto a chi ogni giorno vive ai margini. È qui, nella Stazione Centrale di Messina, che la fede si fa concreta, attraversa i luoghi della fragilità e incontra i volti della povertà. Come ogni venerdì di Quaresima, la Cappellania della stazione – affidata ai Frati Minori – ha promosso il tradizionale pio esercizio della Via Crucis, trasformando uno spazio di passaggio in un luogo di preghiera e condivisione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La Via Crucis “degli ultimi” in stazione: fede, povertà e memoria nelle strade della città Articoli correlati Dalla stazione verso Auschwitz, le tracce della 'Shoah' a Ravenna: la città commemora la Giornata della MemoriaSi è tenuta questa mattina, 27 gennaio, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna, l’omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati... Via Crucis a Firenze: fede e Resistenza si incontranoUn percorso di fede che si intreccia con la storia recente della città, dove i giovani fiorentini prepareranno le stazioni lungo i luoghi segnati... Via Crucis a Gerusalemme, il cammino della fede Una raccolta di contenuti su Via Crucis Temi più discussi: Via Crucis degli invisibili a Termini: un cammino che invoca la pace; A Cremona la Via Crucis delle scuole paritarie, nel segno di una speranza che rifiorisce dalla Croce; VIA CRUCIS DEI GIOAVNI A SAN CIRIACO; XXXV edizione della Via Crucis vivente di Aspra. Monterosso Almo, torna la Via Crucis viventeDomani, domenica 29 marzo, il borgo di Monterosso si prepara a uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Via Crucis Vivente, una suggestiva rievocazione della Passione di Gesù che da tempo ... lasicilia.it TORREMAGGIORE VIA CRUCIS Torremaggiore, torna la ‘Via Crucis Vivente’Domenica 29 marzo 2026 andrà in scena la 51ª edizione della Via Crucis Vivente, simbolo della devozione popolare e dell’identità collettiva ... statoquotidiano.it Una suggestiva atmosfera di raccoglimento ha accompagnato la Via Crucis all’Anfiteatro, con la guida spirituale di Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo Lagnese. Un cammino vissuto con partecipazione e preghiera e che ha richiamato tanti fedeli e tanti giovani - facebook.com facebook 27/3/26. Porto Viro. La Via Crucis presieduta dal vescovo Giampaolo questa sera partirà alle 20. 30 dalla piazza antistante la chiesa di San Pasquale anziché dal monastero delle Clarisse x.com