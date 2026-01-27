Dalla stazione verso Auschwitz le tracce della ' Shoah' a Ravenna | la città commemora la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, Ravenna ha ricordato le vittime della Shoah con un omaggio presso la stazione ferroviaria. La cerimonia, alla presenza delle autorità locali, ha coinvolto la commemorazione della lapide dedicata agli ebrei transitati verso Auschwitz, sottolineando l’importanza di ricordare e testimoniare gli eventi storici legati a questa tragedia.

Si è tenuta questa mattina, 27 gennaio, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna, l’omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati dalla stazione con destinazione Auschwitz, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni e del presidente del Consiglio comunale Daniele Perini. La.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Stazione Giorno della Memoria, le iniziative. Ravenna ricorda le vittime della Shoah Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime. Giornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la Shoah La Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026 è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ravenna Stazione Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Memoria della deportazione dalla Stazione di Milano: Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo; Giorno della Memoria; Giorno della Memoria: a Castelpulci il 27 gennaio sarà posata la prima pietra d'inciampo del territorio di Scandicci. Giorno della Memoria, dalla Rocca alla stazione: il programma delle cerimonieCOMUNE DI BERGAMO. Martedì 27 gennaio cerimonie alla Rocca, in stazione e a Palazzo Frizzoni con scuole e associazioni per ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni. ecodibergamo.it Martedì 27 gennaio è il Giorno della Memoria: la commemorazione del genocidio dei sinti e rom è alle 16 alla Stazione ferroviaria di Mantova in piazza don Leoni al Binario 1 da dove partivano i treni per Auschwitz Birkenau. Visita il museo sul genocidio di sint - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.