Trionfo Top Spin Messina | batte Sassari per 3-2 e conquista la Coppa Italia di tennistavolo!

La Top Spin Messina si è aggiudicata la Coppa Italia di tennistavolo 2026, battendo Sassari 3-2 in finale ad Ancona. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato il trofeo per la terza volta nella sua storia, dopo i successi del 2019 e del 2020. Un risultato che conferma la crescita e la qualità del club nel panorama nazionale.

Il 2026 si apre con un trionfo per la Top Spin che, ad Ancona, si aggiudica, per la terza volta nella sua storia, la Coppa Italia (in precedenza i peloritani avevano alzato il trofeo nel 2019 e 2020). Al «Palascherma» del capoluogo marchigiano, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha sconfitto con il punteggio di 3 a 2 Sassari, formazione campione d'Italia in carica e seconda forza del.

