Ignora l' alt della polizia e fugge a tutta velocità per le vie di Spoleto sotto effetto di droga arrestato

La polizia ha fermato un 26enne che cercava di scappare a tutta velocità per le vie di Spoleto. L’uomo, sotto effetto di droga e alcol, non ha voluto fermarsi all’alt e ha tentato di seminare le forze dell’ordine. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Una fuga rocambolesca per le vie di Spoleto si è conclusa con un arresto e diversi reati contestati: il soggetto, un giovane di 26 anni, è stato fermato dalla Polizia dopo un inseguimento ad alta velocità durante il quale ha messo in pericolo la sicurezza pubblica. L'uomo, cittadino italiano con numerosi precedenti, è risultato positivo a sostanze stupefacenti e alcol. L'episodio si è verificato nella mattinata di domenica. L'operazione a Spoleto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'operazione si è svolta grazie all'intervento tempestivo degli agenti della volante del Commissariato di P.

A Prato, un uomo di 33 anni di origine cinese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga.

Un veicolo ha disatteso l’alt e, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in fuga le forze dell’ordine.

