Ubriaco e drogato va in fuga contromano per le vie della città e poi si scontra con auto della Polizia

Un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha messo a soqquadro le strade della città. Alla guida ubriaco e sotto l’effetto di droghe, ha percorso contromano, creando panico tra i passanti. Dopo un inseguimento, si è scontrato con un’auto della polizia. Alla fine, è stato arrestato e portato in questura con l’accusa di resistenza, lesioni e danneggiamento.

Arrestato un pregiudicato 26enne, italiano, accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Il giovane – si scoprirà, si era messo alla guida sotto l’effetto di droga e alcol – è stato intercettato dalla Polizia a Spoleto mentre procedeva contromano all’altezza di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Polizia Via Roma, volante della Polizia si scontra con un'auto in fuga: 4 feriti Non si ferma all'alt, in fuga per 4 chilometri: folle inseguimento per le vie della città Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Polizia Via Argomenti discussi: La picchiava ubriaco e drogato; ALLA GUIDA UBRIACO E DROGATO, 24ENNE NEI GUAI A CHIETI; Al volante ubriachi o sotto effetto di droga, via 5 patenti; Dagli sciatori sulle piste chiuse a quelli senza casco e assicurazione, fino a quelli ubriachi e con droga: boom di controlli sulla neve, 1300 euro di multe in un mese. Ubriaco e drogato travolge un uomo mentre con la Porsche fa a gara con due moto: anziano muore dopo mesi di agoniaNon ce l'ha fatta Francesco Filadoro, l'anziano di 82 anni ricoverato dallo scorso 30 giugno all'ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato travolto da una Porsche mentre era a bordo della sua auto. fanpage.it https://www.ondatv.tv/cronaca/recidivo-e-pericoloso-vietati-50-bar-a-un-sulmonese-oggi-arriva-il-prefetto/ ++++++ aveva minacciato gli agenti al grido di "vi sparo", tentato di investire la folla ubriaco e drogato e in ultimo aveva violato i divieti verso la compagn facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.