Ponte sullo Stretto che spettacolo! E’ il protagonista assoluto del Museo della Scienza e della Tec

Il Ponte sullo Stretto diventa protagonista di una mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Gli organizzatori puntano i riflettori sulla struttura, che da anni divide opinioni tra chi la sostiene e chi la critica. La mostra presenta immagini, modelli e approfondimenti sul progetto, attirando l’attenzione di visitatori e esperti. La questione dell’opera resta aperta, tra attese e polemiche.

Il Ponte sullo Stretto è al centro di un dibattito sulle infrastrutture e il futuro del Paese, protagonista di una mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. L'evento, inaugurato il 10 febbraio 2026, celebra i 120 anni di storia di Webuild e rilancia l'importanza di investimenti strategici per lo sviluppo nazionale. Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ha espresso il suo ottimismo sulla realizzazione dell'opera. Milano è stata la cornice di un evento che ha riportato al centro del dibattito pubblico una delle opere infrastrutturali più discusse d'Italia: il Ponte sullo Stretto di Messina.

