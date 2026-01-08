Pali e alberi caduti decine di interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo
A causa delle intense condizioni meteorologiche di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale. Sono stati segnalati numerosi alberi e pali caduti, e sono in corso decine di interventi per garantire la sicurezza e rimuovere i pericoli derivanti dal maltempo.
Dalle prime ore di questa mattina, 8 gennaio 2026, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati su tutto il territorio provinciale per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Sono 23 gli interventi conclusi finora, mentre altri 4 sono attualmente in corso. Le squadre, dispiegate in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
