Pali e alberi caduti decine di interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo

A causa delle intense condizioni meteorologiche di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale. Sono stati segnalati numerosi alberi e pali caduti, e sono in corso decine di interventi per garantire la sicurezza e rimuovere i pericoli derivanti dal maltempo.

Vento a oltre 100 all’ora: decine di alberi caduti, danni anche al Picco - Fra tuoni, lampi e venti fortissimi il temporale ha fatto capolino sulla provincia l’altra sera arrivando dalla Corsica, lasciandosi dietro tanti danni (nessuno particolarmente ingente) ma ... lanazione.it

Ciclopedonale bloccata. Decine gli alberi caduti dopo le raffiche di vento - Il temporale di giovedì, con la bomba d’acqua unità a forte vento ha messo a dura prova il percorso che da Vallemiano porta a Portonovo, più di ... ilrestodelcarlino.it

Vento e maltempo nel Nuorese: alberi e pali crollati, decine di interventi, con una giornata di superlavoro per gli uomini del 115 di Macomer, Siniscola, Lanusei, impegnati senza sosta a fronteggiare le conseguenze dei danni provocati dal maltempo e dal forte - facebook.com facebook

Vento e maltempo nel Nuorese: alberi e pali crollati, decine di interventi x.com

