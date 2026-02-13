FOTO | Mezzi ribaltati pali e alberi crollati | notte di danni a causa del forte vento

FOTO | Mezzi ribaltati, pali e alberi crollati: notte di danni a causa del forte vento Marco Russo, residente nel centro di Messina, ha visto il suo cortile invaso da rami spezzati e un albero caduto su un’auto parcheggiata, dopo che le raffiche di vento hanno abbattuto pali della luce e abbattuto rami spessi lungo le strade. Quanto previsto si è verificato. La notte da poco trascorsa ha fatto registrare numerosi danni a causa del forte vento che hanno flagellato Messina e provincia.

Messina e provincia sferzate dalle raffiche di Maestrale. Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco Quanto previsto si è verificato. La notte da poco trascorsa ha fatto registrare numerosi danni a causa del forte vento che hanno flagellato Messina e provincia. Raffiche di Maestrale, provenienti da un ciclone atlantico, hanno soffiato sulla città e sulla costa jonica e tirrenica con punte oltre i cento chilometri orari. Inevitabili i danni in diverse zone della città: alberi crollati, pali e cartelloni divelti e strade allagate. A Santa Margherita un fugone si è ribaltato. Per la giornata di oggi il sindaco Federico Basile ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, di parchi e cimiteri.