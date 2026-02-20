Giuseppe Conte sta valutando se schierare Elmas o Gilmour come sostituto di McTominay in vista della partita contro l’Atalanta. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare il centrocampo dopo l’assenza del tecnico scozzese, che si è infortunato durante l’ultimo allenamento. Entrambi i giocatori si sono allenati con intensità, sperando di conquistare una maglia da titolare. La decisione finale arriverà nelle prossime ore, prima della sfida di domenica pomeriggio a Bergamo. I tifosi attendono una mossa decisiva.

Ipotesi doppio play a Bergamo dove domenica alle 15 si giocherà Atalanta-Napoli. McTominay, come ha detto anche nell’intervista al Corriere dello Sport, è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine. Potrebbe giocare ancora Elmas al suo posto ma ora c’è anche Gilmour. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Neanche l’allenamento di ieri ha rassicurato sulla presenza di McTominay con l’Atalanta: c’è grande cautela sul recupero dello scozzese che nei prossimi due giorni proverà a dissipare i dubbi sulle sue condizioni che al momento ci sono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I dubbi e i tormenti di Conte: Elmas o Gilmour per sostituire McTominay?

