Il 25 marzo 2026, Rondine Cittadella della Pace ha diffuso una dichiarazione in cui manifesta il proprio sostegno e la vicinanza al vescovo Andrea Migliavacca. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione. La nota non riporta ulteriori dettagli o motivazioni riguardanti questa posizione.

Arezzo, 25 marzo 2026 – . Rondine Cittadella della Pace desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà al vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca, in seguito agli attacchi ricevuti sui social network per la sua partecipazione alla festa di conclusione del Ramadan organizzata dall a comunità bengalese di Arezzo. La scelta de l vescovo Migliavacca rappresenta un gesto di dialogo autentico e concreto che apre alla costruzione di ponti tra culture e religioni diverse, valori che stanno al cuore di Rondine e che la Cittadella della Pace promuove e vive quotidianamente nel proprio impegno educativo a livello locale nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rondine Cittadella della Pace esprime sostegno e vicinanza al vescovo Andrea Migliavacca

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