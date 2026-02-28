Attacco all’Iran Noury Amnesty | Illegale e aggravato La Rete italiana italiana pace e disarmo | La diplomazia può ancora salvare tutto

Un attacco all’Iran è stato condotto di recente, con le autorità che lo definiscono illegale e aggravato. Amnesty International ha commentato sulla questione, sottolineando la natura illegale dell’azione. La Rete italiana pace e disarmo ha invece affermato che la diplomazia può ancora intervenire per evitare conseguenze peggiori. La discussione si concentra sulle modalità e le conseguenze di questa operazione.

“La domanda ‘Efficace o inefficace?’ Rispetto agli obiettivi dichiarati da chi ha lanciato l’attacco all’Iran è sbagliata. La domanda corretta è o dovrebbe essere, se vogliamo ancora avere come riferimento il diritto internazionale: ‘Legale o illegale?’. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International sezione Italia e la Rete italiana Pace e Disarmo, commentano l’attacco di Usa e Israele all’Iran. “La risposta a tale domanda è chiara ed è la seconda, ulteriormente aggravata dagli effetti sulle vittime civili in Iran che ci arrivano dai mezzi d’informazione. Aggiungo che pare siamo ormai oltre l’attacco preventivo: siamo all’attacco predittivo” prosegue il portavoce di Amnesty in Italia all’Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

