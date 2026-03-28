La Reggina si prepara per una partita cruciale nel campionato di Serie D, in programma domenica alle ore 15. La squadra affronterà in trasferta la capolista Athletic Club Palermo nella 29ª giornata. Questa sfida rappresenta un momento importante per gli amaranto, che cercano di ottenere un risultato positivo contro la prima in classifica.

L’importante partita è in programma domenica con inizio alle ore 15 allo stadio comunalevelodromo “Paolo Borsellino”. Rinviato il match contro l’Enna La Reggina è attesa domenica dalla sfida più importante della stagione. Nella 29^ giornata del campionato di Serie D, gli amaranto affronteranno in trasferta la capolista Athletic Club Palermo; inizio della partita alle ore 15.00. Grazie alla rigenerante vittoria conquistata nel recupero contro l’Igea Virtus, la squadra allenata da Alfio Torrisi, che potrebbe riproporre lo stesso undici iniziale visto nella città del Longano, ha ritrovato morale e, soprattutto, ridotto le distanze dal vertice. Attualmente i rosanero sono in testa al gruppo con un solo punto di vantaggio sulla Nissa, tre sul Savoia e a +4 dalla Reggina, che è, quindi, in piena corsa, ma non può permettersi passi falsi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - La Reggina vuole fare saltare il banco contro la capolista Athletic Club Palermo

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REGGINA - ATHETIC PALERMO 2:3

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