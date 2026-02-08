L' Athletic Club Palermo non si ferma altri tre punti contro il Milazzo | al Velodromo la decide Bonfiglio
L’Athletic Club Palermo conquista altri tre punti e continua a volare in campionato. Al Velodromo Paolo Borsellino, davanti a oltre 1.500 spettatori, i nerorosa di mister Ferraro battono il Milazzo 1-0 con il gol decisivo di Bonfiglio. La squadra palermitana raggiunge così la tredicesima vittoria stagionale nel Girone I di Serie D.
