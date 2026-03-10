Donne in parole e musica Una riflessione sui diritti

‘Parole e Musica’ per accendere i riflettori sull’universo donna. In occasione delle celebrazioni dedicate alla "Giornata internazionale della donna", l’Istituto di Istruzione Superiore "Roncalli" di Poggibonsi promuove un momento di incontro e riflessione aperto a tutta la comunità. Mercoledì 11 marzo alle 15, presso la Mediateca Gianni Rodari, si terrà l’iniziativa che dedica un intero pomeriggio alla lettura, alla musica e alla condivisione. L’evento vedrà protagoniste e protagonisti le studentesse e gli studenti dell’Istituto di Via Senese, che proporranno letture di testi, poesie e brani accompagnati da interventi musicali. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

