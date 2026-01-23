Trump | Ho detto a Putin che non avrebbe dovuto fare la guerra in Ucraina – Il video

Durante l'evento di Davos del 22 gennaio 2026, Donald Trump ha affermato di aver comunicato a Putin che la guerra in Ucraina non avrebbe dovuto verificarsi. Ha sottolineato gli sforzi in corso per fermare le violenze e ha ribadito che, se fosse stato presidente, questa guerra non sarebbe mai iniziata. Le sue dichiarazioni evidenziano la posizione sulla crisi ucraina e gli impegni per una soluzione pacifica.

(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 "Stiamo lavorando per porre fine agli orribili omicidi in Ucraina, una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere e non sarebbe mai avvenuta se fossi presidente. Non sarebbe successo. Parlavo dell’Ucraina con Vladimir Putin ed era la pupilla dei suoi occhi, ma non avrebbe mai dovuto farlo. Gli ho detto: "Non puoi farlo, Vladimir". Oggi annunciamo maggiori dettagli riguardanti il Board of Peace. Ha la possibilità di essere uno degli organismi più importanti mai creati. Ed è per me un enorme onore fungere da presidente". Lo ha detto Trump dopo la firma del board of peace per Gaza a Davos.🔗 Leggi su Open.online

Trump: Putin mi ha deluso, ma voglio evitare la terza guerra mondiale

