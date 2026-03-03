963 episodi di antisemitismo in dodici mesi | il conto sull' Italia che fa paura

In un anno in Italia si sono verificati 963 episodi di antisemitismo, secondo i dati ufficiali. Domenica sera a Milano, due turisti argentini ebrei sono stati aggrediti mentre indossavano la kippah, con uno di loro che ha subito la frattura del naso. L'episodio ha riacceso l'attenzione sui crescenti attacchi contro la comunità ebraica nel paese.

L'aggressione di due turisti argentini ebrei che indossavano la kippah, avvenuta domenica sera a Milano, con uno dei due che ha riportato la frattura del naso, rilancia l'allarme per gli attacchi antisemiti. "Siamo di fronte a una chiara emergenza antisemitismo", ha denunciato Liliana Segre nel messaggio inviato in occasione della presentazione del 'Rapporto sull'antisemitismo in Italia 2025' del Cdec da cui emerge che lo scorso anno sono stati registrati 963 episodi di antisemitismo nel nostro Paese, di cui 320 sono atti accaduti materialmente, con un aumento del 10% rispetto al 2024, del 100% rispetto al 2023 e del 400% rispetto al 2022. "Mai", ha aggiunto Liliana Segre, "avrei immaginato che, a 80 anni dalla fondazione della Repubblica democratica ci saremmo trovati ancora a dover combattere questa mala pianta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

