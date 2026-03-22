© US Mediaset La visita del dispotico duca Lisandro di Carvajal e Cifuentes agita i Luján. Nei prossimi episodi della telenovela, il nobile si presenta all’improvviso a La Promessa e non perde tempo per redarguire i componenti della famiglia di Alonso per tutti gli scandali dell’ultimo periodo. Una presenza moralista che finisce per indispettire non solo il marchese, ma anche tutti i suoi familiari, i quali cercano di nascondere diverse cose al duca per evitare che possa riferirle al re, di cui è il braccio destro. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo 2026: il duca Lisandro di Carvajal e Cifuentes fa la morale ai Luján

Articoli correlati

La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo: Lisandro semina tensione, mentre Curro affronta il passatoLa nuova settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 marzo 2026, si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni crescenti.

La Promessa anticipazioni 21 marzo: Il duca Lisandro umilia Martina e smaschera CurroEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Durante un confronto, Lisandro non solo umilia Martina ma scopre anche il segreto di...

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Manuel Scopre Il Segreto Di Enora!

Tutto quello che riguarda La Promessa anticipazioni dal 23 al 29...

Temi più discussi: La promessa, le anticipazioni: un invitato sgradito; La Promessa anticipazioni 21 marzo: Il duca Lisandro umilia Martina e smaschera Curro; La Promessa, cosa succede nella puntata del 23 marzo: anticipazioni; La Promessa anticipazioni 20 marzo, Alonso e Leocadia nel panico per un ospite inatteso.

La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo: Lisandro semina tensione, mentre Curro affronta il passatoLa nuova settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 marzo 2026, si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni crescenti. La soap spagnola continua ... ilsipontino.net

La Promessa anticipazioni 23 marzo: Curro umiliato, Manuel cede a LeocadiaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Duca Lisandro terrorizza i Luján e prende di mira Curro. Intanto Leocadia finanzia il progetto di Manuel e il marchesino le propone di ... movieplayer.it

«Gli devo la vita. È stato un vero eroe, anche se mi sta cordialmente antipatico. » Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes, ospite di Alonso de Lujan, deciderà di proporre una svolta inaspettata: vuole far divent facebook