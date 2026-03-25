La promessa anticipazioni al 4 aprile | Adriano rivela al duca la sua identità

Nelle puntate della settimana dal 29 marzo al 4 aprile, Adriano decide di rivelare al duca che in realtà è un contadino. La scena si svolge in modo diretto, senza ulteriori dettagli sulla reazione del duca o sulle conseguenze di questa confessione. La rivelazione rappresenta un momento chiave nella narrazione, con Adriano che svela la sua vera identità.

La promessa, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile. Adriano rivela al duca la sua vera identità: è un semplice contadino. Adriano rivela al duca la sua vera identità: è un semplice contadino, marito di Catalina e padre dei suoi figli. Nel frattempo, Lorenzo confessa a Leocadia di aver versato del laudano nell’acqua di Eugenia, pur non sapendo se lo abbia effettivamente ingerito, mentre le ricerche per la donna proseguono senza sosta. Rómulo, parlando con Emilia, le spiega di averla lasciata in passato per permetterle di realizzarsi professionalmente e di non aver avuto altre relazioni; la confessione la lascia profondamente turbata. Intanto, Lope si reca in gioielleria, dove la signora Esmeralda gli consegna un pacchetto, continuano le anticipazioni de La promessa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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