Charlene di Monaco ha partecipato a un incontro con Papa Leone XIV, accompagnata da Alberto II di Monaco. L’evento si è svolto in un contesto ufficiale e ha visto la presenza delle autorità ecclesiastiche e dei rappresentanti della famiglia reale monagesca. La donna indossava un abito bianco impreziosito da pizzi, mentre il Papa ha ricevuto i presenti in un’atmosfera formale.

Un incontro che ha il sapore della storia quello tra Papa Leone XIV, Charlene di Monaco e Alberto II di Monaco. Sabato 28 marzo, la coppia reale ha accolto il pontefice nel Principato di Monaco, dando vita a un momento solenne, ma anche profondamente simbolico. E, come da tradizione, lo stile non è rimasto in secondo piano. Per l’occasione Charlene ha scelto il bianco – privilegio riservato a poche – indossando un abito midi a maniche lunghe, essenziale nelle linee ma ricco nei dettagli. I pizzi del velo e le lavorazioni del vestito hanno amplificato quell’allure eterea che da sempre la contraddistingue, trasformando l’incontro in una scena sospesa tra eleganza e ritualità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene eterea in bianco e pizzi all’incontro con Papa Leone

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