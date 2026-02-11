Quando il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco resero pubblica la loro relazione alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006

Alle Olimpiadi di Torino del 2006, il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock decisero di rendere pubblica la loro relazione. La notizia fece subito il giro del gossip reale e attirò l’attenzione di tutti, dai media ai fan. Fu un momento importante che segnò il loro percorso e la loro storia d’amore davanti alle telecamere di tutto il mondo.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai entrate nel vivo. E quando si parla di reali e Giochi Invernali, il pensiero corre subito a una coppia di principi che scelse di ufficializzare la propria relazione proprio durante i Giochi invernali di Torino. Era il 2006 quando il principe Alberto di Monaco e l’allora commoner, Charlene Wittstock, apparvero per la prima volta insieme, innamoratissimi, mano nella mano, sugli spalti dello Stadio Olimpico. Davanti a loro, 35 mila spettatori assistevano alla spettacolare cerimonia di apertura che segnò ufficialmente l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Quando il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco resero pubblica la loro relazione alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006 Approfondimenti su Alberto Charlene Monaco, il principe Alberto e la principessa Charlene celebrano la festa nazionale: le immagini Il principe Alberto e Charlène di Monaco condividono la loro cartolina di Natale ad alto tasso di glamour Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alberto Charlene Argomenti discussi: Alberto e Charlène di Monaco, storia di un amore cominciato alle Olimpiadi (20 anni fa); Quando il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco resero pubblica la loro relazione alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006; Foto: vent’anni fa il Principe Alberto II e la Principessa Charlène ufficializzavano la loro relazione ai Giochi Olimpici invernali; Olimpiadi invernali: un royal oggi spettatore ne è stato grande protagonista. Olimpiadi Milano Cortina, tutti i reali e i Capi di Stato presenti: da Alberto di Monaco alla principessa Anna fino a Vance, ecco chi ci saràIl presidente Mattarella, il principe Alberto di Monaco, la principessa Anna. Ma anche J.D. Vance, il segretario dell'Onu Antonio Guterres, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ... ilmattino.it Il principe Alberto di Monaco a Stella, ex possedimento dei Grimaldi, visiterà la tomba di PertiniSarà la prima visita ufficiale di un capo di stato estero a Stella. Nel paese natale di Sandro Pertini tutto è pronto per l’arrivo del principe Alberto di Monaco, in programma martedì 25 novembre. A ... genova.repubblica.it Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina succede anche questo L'atleta norvegese Sturla Holm Laegreid, dopo aver vinto il bronzo olimpico nella 20 km maschile di biathlon, è scoppiato in lacrime ai microfoni di un'emittente della Norvegia Il motivo Il tra - facebook.com facebook Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara oggi #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.