La primavera non ha ancora preso piede in Italia, con condizioni di instabilità e temperature basse che interessano il Centro-Sud. La presenza di una circolazione di bassa pressione ricca di aria artica ha provocato nevicate anche in zone pianeggianti e collinari, mentre al Nord si registra un miglioramento temporaneo. La situazione climatica rimane difficile e variabile su tutto il territorio nazionale.

Mentre l’Italia del Centro-Sud fa ancora i conti con i residui della circolazione di bassa pressione colma di aria artica che ha portato nevicate anche in alcune aree pianeggianti e collinari, al Nord si fa strada un miglioramento che si rivelerà effimero. L’anticiclone non ha alcuna intenzione di mettere radici e, ancora per alcuni giorni, la primavera farà fatica ad affermarsi. Ancora freddo e maltempo. Lunedì 30 marzo, infatti, ecco arrivare dal Nord Europa, precisamente dalla Scandinavia, un nuovo impulso freddo e instabile che prenderà di mira soprattutto Nord-Est e regioni centrali con nubi, acquazzoni, temporali, locali grandinate e nevicate dai 900 metri di quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La primavera non decolla: instabilità e clima freddo, rischio Tlc all’estremo Sud

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