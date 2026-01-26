Oggi in Italia si prevede un tempo caratterizzato da instabilità, con freddo notturno. Al nord, al mattino, molte nuvole copriranno le regioni, ma nel corso della giornata si assisterà a schiarite. La giornata si manterrà variabile, con condizioni in miglioramento nel pomeriggio.

Queste le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Nord: al mattino ancora molte nubi su tutte le regioni ma senza precipitazioni; successivamente si avranno ampie aperture nel corso della giornata. Foschie lungo le valli e la pianura padana. Possibili gelate durante le ore più fredde della notte. Centro e Sardegna: ancora tempo instabile al mattino con cielo irregolarmente nuvoloso specie sul versante tirrenico, con piogge e rovesci diffusi, deboli nevicate sull'Appennino abruzzese al di sopra dei 700 metri; dal pomeriggio atteso un decisivo miglioramento. Sulla Sardegna annuvolamenti anche consistenti con rovesci e locali temporali che interesseranno in particolare i settori occidentali per gran parte della giornata; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Che tempo farà oggi in Italia: instabilità, freddo notturno e miglioramenti

