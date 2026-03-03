È stata annunciata la palette di colori di tendenza per la primavera 2026, con tonalità vivaci e accese che caratterizzeranno la stagione. Le novità sono state presentate da esperti del settore moda e design, che hanno condiviso le sfumature più in voga per il prossimo anno. La primavera, che si avvicina, rimane un periodo di rinnovamento e di espressione cromatica.

Manca sempre meno alla primavera la quale, ancor prima che una stagione, probabilmente la favorita in assoluto, è simbolo universale di rinascita e rinnovamento. Una sorta di risveglio dal torpore invernale che puntualmente ci attanaglia, una fioritura a tutti gli effetti, e proprio per questo è giusto che la si indossi come la più dolce delle conquiste. Come? A partire dai colori: i protagonisti dei mesi a venire sono ancor più vivaci, sgargianti, irriverenti, ad eccezion fatta per il Cloud Dancer, ma questo è ormai scontato. Accanto al controverso Pantone dell’anno, puro e versatile, ritroveremo le stesse vibranti nuances che hanno contribuito ad accendere l’inverno sul finire ma elevate all’ennesima potenza, e abbinate l’una all’altra in blocchi netti e distinti, in cerca di contrasto piuttosto che armonia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nuova stagione, nuovi colori di tendenza: svelata la vivace palette della primavera 2026

Leggi anche: Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026: dalle pieghe al denim, le versioni più chic della stagione

Leggi anche: Quattro colori che indosseremo in primavera: la stagione cambia tono

Tagli e colori primavera 2026

Aggiornamenti e notizie su Nuova stagione

Discussioni sull' argomento Cadillac manterrà gli stessi colori per la stagione 2026.; Ferrari 499P, presentata la nuova hypercar che correrà nel Wec 2026. Coletta: L'obiettivo è vincere; Peugeot sorprende: la livrea della 9X8 è un tributo alla performance; Ciclismo 2026: kit, regolamento UCI e calendario completo.

GialloZafferano inaugura la nuova stagione con format originali e nuovi talentiGialloZafferano, il food media brand di mondadori Media, apre la nuova stagione editoriale 2025/2026 con un palinsesto rinnovato fatto di format originali, nuovi volti e linguaggi contemporanei che ... primaonline.it

#SkyInsider L'Iran deve aprire una nuova stagione dopo la morte della Guida Suprema, sarà continuità o rottura - facebook.com facebook

Tra le tante declinazioni dei mocassini, le tendenze della nuova stagione premiano questi modelli dall'estetica classica, che diventano gli indispensabili di un guardaroba capsule x.com