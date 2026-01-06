Papa Leone XIV chiude la Porta Santa | si conclude il Giubileo della Speranza

Papa Leone XIV ha ufficialmente concluso il Giubileo della Speranza con il rito di chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. L’evento, che ha avuto inizio il 24 dicembre 2024, segna la fine di un periodo di riflessione e spiritualità, invitando i fedeli a continuare il cammino di speranza e fede.

Con il rito solenne della chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha concluso ufficialmente il Giubileo della Speranza, iniziato il 24 dicembre 2024. Un gesto carico di significato spirituale, accompagnato da una preghiera che riassume il senso profondo dell’Anno Santo: « Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza ». Il significato della chiusura della Porta Santa. Nel suo intervento, il Pontefice ha ricordato come i fedeli, « pellegrini di speranza », abbiano cercato durante il Giubileo « la via della vita alla luce della Parola di Dio e della sua misericordia senza limiti ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone XIV chiude la Porta Santa: si conclude il Giubileo della Speranza Leggi anche: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa: si conclude il Giubileo Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa; Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo; Giubileo, il Papa il 6 gennaio chiuderà la Porta Santa. Più di 33 milioni i pellegrini a Roma; Papa Leone nella Solennità dell’Epifania chiude il Giubileo. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa e termina il Giubileo: Mattarella presente a San Pietro - Papa Leone XIV e la Porta Santa: la solenne chiusura del Giubileo della speranza tra preghiera, pellegrini e 33 milioni di fedeli a Roma. notizie.it

