Quasi il 40% dei tumori si potrebbe evitare se le persone adottassero abitudini più sane e si intervenisse più seriamente sui rischi ambientali e comportamentali. Uno studio recente mette in evidenza trenta fattori di rischio che, se eliminati, potrebbero ridurre drasticamente il numero di casi di tumore. La prevenzione diventa quindi la prima arma per combattere questa malattia, invitando tutti a cambiare stile di vita e a fare attenzione ai fattori che aumentano il rischio.

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati se le persone adottassero stili di vita più salutari e si intervenisse con maggiore decisione sui fattori ambientali e comportamentali che li favoriscono. È quanto emerge da un nuovo rapporto congiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dello Iarc, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la ricerca sul cancro, pubblicato su *Nature Medicine*. Secondo l’analisi, 7,1 milioni di nuove diagnosi di tumore ogni anno nel mondo – pari al 38% dei 18,7 milioni di casi globali – sono direttamente attribuibili a trenta comportamenti, esposizioni e condizioni che, se eliminate o controllate, potrebbero ridurre in modo significativo l’incidenza della malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prevenzione oncologica: trenta fattori di rischio da eliminare per ridurre del 40% i casi di tumore

L'Asl Foggia ha avviato un piano dedicato alla prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al rischio chimico derivante dai fumi di saldatura.

Le malattie renali costituiscono una problematica crescente che interessa molte persone a livello globale.

