La Befana vola e va anche in bici pedalata per i doni alle case famiglia | Momento di vicinanza e grande condivisione

Il 6 gennaio, alle 9.30, le Befane in e-bike sono partite da piazza Ridolfi per un viaggio di solidarietà. In collaborazione con San Martino Impresa Sociale e la Caritas Diocesana, visitano le case famiglia della città, portando dolci e un messaggio di vicinanza ai bambini e ai ragazzi. Un gesto semplice ma importante, che invita alla condivisione e alla cura delle persone più fragili durante le festività.

