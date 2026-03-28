La prevenzione dietro le sbarre | vaccini mammografie ed esami per i detenuti del Pagliarelli
In occasione di un open day, l’Asp di Palermo ha effettuato 133 prestazioni di prevenzione all’interno del carcere di Pagliarelli. Sono stati eseguiti mammografie, screening per il tumore del collo dell’utero e vaccinazioni. Le attività sono state svolte direttamente nelle celle dei detenuti, con l’obiettivo di offrire servizi di prevenzione e cura senza spostamenti.
Screening e vaccini “in cella” per portare la prevenzione in carcere. Sono 133 le prestazioni complessivamente erogate dall’Asp di Palermo nell'istituto penitenziario Pagliarelli dove, in occasione dell'open day, sono stati effettuati: mammografie, screening del tumore del collo dell’utero (Pap Test e HPV Test), distribuzione dei Sof test (ricerca del sangue occulto nelle feci) per lo screening del tumore del colon retto e vaccinazioni. L’equipe itinerante dell’Asp è stata impegnata per un’intera giornata in attività di prevenzione che saranno ripetute anche in altri istituti. “Garantire l’accesso ai programmi di screening anche in... 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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