In occasione di un open day, l’Asp di Palermo ha effettuato 133 prestazioni di prevenzione all’interno del carcere di Pagliarelli. Sono stati eseguiti mammografie, screening per il tumore del collo dell’utero e vaccinazioni. Le attività sono state svolte direttamente nelle celle dei detenuti, con l’obiettivo di offrire servizi di prevenzione e cura senza spostamenti.

Screening e vaccini “in cella” per portare la prevenzione in carcere. Sono 133 le prestazioni complessivamente erogate dall’Asp di Palermo nell'istituto penitenziario Pagliarelli dove, in occasione dell'open day, sono stati effettuati: mammografie, screening del tumore del collo dell’utero (Pap Test e HPV Test), distribuzione dei Sof test (ricerca del sangue occulto nelle feci) per lo screening del tumore del colon retto e vaccinazioni. L’equipe itinerante dell’Asp è stata impegnata per un’intera giornata in attività di prevenzione che saranno ripetute anche in altri istituti. “Garantire l’accesso ai programmi di screening anche in... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La prevenzione dietro le sbarre: vaccini, mammografie ed esami per i detenuti del Pagliarelli

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