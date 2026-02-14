Corso per l’utilizzo del defibrillatore ed esami diagnostici Teate soccorso e le iniziative per il cuore | Prevenzione é la parola d’ordine

L’associazione Teate Soccorso ha organizzato un corso sull’uso del defibrillatore e sugli esami diagnostici, per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei problemi cardiaci. La scelta di queste attività nasce dall’aumento di casi di infarto tra i giovani, che richiedono interventi tempestivi. In una delle sessioni, i partecipanti hanno potuto esercitarsi con apparecchi reali, migliorando la prontezza in caso di emergenza.

L'iniziativa, nel mese dedicato a San Valentino, coinvolgerà tutto il territorio grazie al contributo dell’associazione di Chieti e professionisti del settore con iniziative mirate Sono diverse le iniziative dedicate al cuore e alla prevenzione, che è fondamentale in ogni fase della vita, organizzate dall'associazione Teate soccorso a Chieti. Il 21 febbraio nella scuola De Lollis a Chieti è in programma un incontro per sensibilizzare genitori, maestre e personale scolastico alle manovre salvavita su bambini e lattanti. A seguire, sabato 28 febbraio, dalle ore 14 alle ore 20, si terrà corso formativo per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, disostruzione delle vie aeree e prove pratiche di rianimazione cardio polmonare organizzato con istruttori di Anpas Abruzzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il nostro corso di primo soccorso e uso del defibrillatore ha visto il rilascio degli attestati presso la Prefettura, grazie all’impegno del nostro personale.

La Protezione Civile di San Prisco ha promosso una giornata di formazione dedicata alle tecniche di primo soccorso e all’uso del defibrillatore.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Corso di Formazione portale SUE per professionisti; Corso di primo soccorso 2026; Appalti più trasparenti e sicuri: Anac, Agenzia Demanio e FS Engineering insieme sul BIM; Programma GOL: corso gratuito sulla creazione e l'uso di un e-commerce di APAB a Firenze.

Corso di abilitazione per l’utilizzo di fitosanitariL'agenzia formativa Cescot Siena organizza un corso per l'abilitazione all'impiego di fitosanitari, obbligatoria per gli utilizzatori professionali secondo la legislazione vigente. Il corso, con ... lanazione.it

Corso di formazione per l’utilizzo del secondo modulo del Registro Malattie Rare della Regione Campania17/06/2019 - Ha preso il via lunedì 10 giugno, presso le Aule multimediali dell’Ospedale Cotugno dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, il Corso di formazione per l’utilizzo del secondo modulo ... regione.campania.it

In classe esiste una rete di relazioni positive e negative che spesso sfugge all’osservazione quotidiana ma incide profondamente su clima, integrazione e collaborazione. Questo corso propone l’utilizzo della sociometria di Moreno, uno strumento semplice e p facebook