La polizia è entrata in un hotel associato a un noto attivista, provocando la reazione di una donna che ha urlato al regime. La segnalazione, proveniente dalla Germania, ha portato le forze dell’ordine a intervenire senza esitazioni. La vicenda ha subito suscitato polemiche e accuse di autoritarismo da parte di alcuni commentatori, mentre altri hanno chiesto chiarimenti sulle ragioni dell’intervento.

Subito si grida al pericolo fascismo. Non è certo una novità, ma a farlo questa volta (chissà, avrà imparato il detto “repetita iuvant”) è l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, destinataria di un controllo preventivo da parte delle forze dell’ordine in vista dell’ocenanica piazza di oggi a Roma indetta dal gruppo “No Kings Italia”, organizzata per mandare a casa il governo Meloni. Un corteo ad altissimo rischio, non solo per la consueta violenza delle reti antagoniste, ma anche per la forte presenza anarchica che si prevede. Eppure, anche solo un controllo, per la paladina dei centri sociali e delle case occupate, è lesa maestà, repressione del dissenso: “Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo di Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La polizia irrompe nell’hotel della Salis e lei grida al regime: segnalazione partita dalla Germania

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