La politica piange la scomparsa dell' ex consigliere comunale Carlo Lombardi

È deceduto all’età di 72 anni l’ex consigliere comunale Carlo Lombardi, eletto con il Popolo della Libertà dal 2009 al 2014. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra esponenti politici e cittadini. Lombardi aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale per un mandato, contribuendo all’attività amministrativa locale durante gli anni di incarico.

Il vicesindaco Bongiorno: "Era una persona che amava Forlì; non era di tante parole ma quelle che pronunciava erano tese a cercare soluzioni di buon senso per il bene della città" La politica piange la scomparsa, all'età di 72 anni, dell'ex consigliere comunale Carlo Lombardi eletto, per il Popolo della Libertà, dal 2009 sl 2014. Volto noto in città per la sua attività di agente immobiliare portando avanti l'agenzia "Lombardi Immobiliare" con sede in viale Roma, lo ricorda il vice sindaco Vincenzo Bongiorno: "Ho avuto il piacere di essere in Consiglio Comunale assieme a Carlo. Era una persona che amava Forlì; non era di tante parole ma quelle che pronunciava erano tese a cercare soluzioni di buon senso per il bene della città". 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La politica piange la scomparsa dell'ex consigliere comunale Carlo Lombardi Articoli correlati Leggi anche: Politica casertana in lutto: è morto l'ex consigliere comunale Tonino Lombardi Manoppello piange la scomparsa dell'ex dipendente comunale Mirta Di FazioLa comunità di Manoppello si stringe nel ricordo di Mirta Di Fazio, che per circa un decennio ha prestato servizio in Comune con dedizione e umanità.