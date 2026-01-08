Manoppello piange la scomparsa dell' ex dipendente comunale Mirta Di Fazio

Manoppello piange la scomparsa di Mirta Di Fazio, ex dipendente comunale che ha dedicato circa dieci anni di servizio alla comunità. La sua presenza e dedizione hanno rappresentato un punto di riferimento per l’amministrazione e i cittadini. La comunità si unisce nel cordoglio, ricordando una persona che ha contribuito con impegno e umanità al bene comune.

La comunità di Manoppello si stringe nel ricordo di Mirta Di Fazio, che per circa un decennio ha prestato servizio in Comune con dedizione e umanità. Una donna generosa, capace di lasciare un segno autentico in chiunque abbia avuto modo di conoscerla. Come si legge in un post del Comune, Mirta.

