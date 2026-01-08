Manoppello piange la scomparsa dell' ex dipendente comunale Mirta Di Fazio

Da ilpescara.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manoppello piange la scomparsa di Mirta Di Fazio, ex dipendente comunale che ha dedicato circa dieci anni di servizio alla comunità. La sua presenza e dedizione hanno rappresentato un punto di riferimento per l’amministrazione e i cittadini. La comunità si unisce nel cordoglio, ricordando una persona che ha contribuito con impegno e umanità al bene comune.

La comunità di Manoppello si stringe nel ricordo di Mirta Di Fazio, che per circa un decennio ha prestato servizio in Comune con dedizione e umanità. Una donna generosa, capace di lasciare un segno autentico in chiunque abbia avuto modo di conoscerla. Come si legge in un post del Comune, Mirta. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Scomparsa a 60 anni Simona Celli, dipendente comunale

Leggi anche: Penne piange la morte di Salvatore Di Giosaffatte, ex dipendente comunale e padre del direttore di Confindustria Medio Adriatico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manoppello piange la scomparsa dell'ex dipendente comunale Mirta Di Fazio - La comunità di Manoppello si stringe nel ricordo di Mirta Di Fazio, che per circa un decennio ha prestato servizio in Comune con dedizione e umanità. ilpescara.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.