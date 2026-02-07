Medicina veterinaria in Umbria Proietti | Cure d’eccellenza con la sicurezza nelle trasfusioni per cani e gatti
La Regione Umbria ha adottato le nuove regole nazionali per l’uso di sangue e componenti ematici in veterinaria. Ora, i veterinari locali possono garantire cure di alta qualità a cani e gatti, con un occhio di riguardo alla sicurezza durante le trasfusioni. Proietti, esperto del settore, sottolinea come questa decisione migliori le possibilità di cura e riduca i rischi per gli animali.
La Regione Umbria recepisce ufficialmente le nuove linee guida nazionali per la produzione e l’utilizzo di sangue e dei suoi componenti per cani e gatti. Il provvedimento “dà attuazione all’accordo Stato-Regioni del 2025, aggiornando un quadro normativo fermo al 2015 e adeguandolo ai più recenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Medicina Veterinaria Umbria
Quando la medicina uccideva invece di curare: dalle mummie alle trasfusioni di latte, 5 cure che un tempo avvelenavano i pazienti
Nel passato, alcune pratiche mediche sembravano più rischiose che utili.
In provincia di Como arriva la prima ambulanza veterinaria 24 ore su 24 per cani e gatti
In provincia di Como debutta la prima ambulanza veterinaria attiva 24 ore su 24, dedicata a cani e gatti.
Ultime notizie su Medicina Veterinaria Umbria
Argomenti discussi: Medicina veterinaria, l’Umbria recepisce le nuove linee guida nazionali.
Medicina veterinaria, l'Umbria recepisce le nuove linee guida nazionaliLa Regione Umbria compie un passo decisivo - come sottolinea l'ente - per la tutela degli animali da compagnia, con la recente delibera di Giunta sono state infatti recepite le nuove linee guida naz ... ansa.it
Proietti, Giornata prevenzione veterinaria trova in Umbria terreno fertileDomenica 25 gennaio si celebrerà per la prima volta la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita con la legge primo aprile 2025 che ha come obiettivo di sensibilizzare l'opinione pub ... ansa.it
Avviso per gli studenti e le studentesse del 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A causa dello svolgimento degli esami di recupero del semestre filtro, l’inizio delle lezioni del 1° anno è posticipato a venerdì 23 feb facebook
Alberto Angela riceve la laurea honoris causa in Medicina Veterinaria a Bari (e lancia un potente messaggio ai giovani) x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.