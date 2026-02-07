Medicina veterinaria in Umbria Proietti | Cure d’eccellenza con la sicurezza nelle trasfusioni per cani e gatti

La Regione Umbria ha adottato le nuove regole nazionali per l’uso di sangue e componenti ematici in veterinaria. Ora, i veterinari locali possono garantire cure di alta qualità a cani e gatti, con un occhio di riguardo alla sicurezza durante le trasfusioni. Proietti, esperto del settore, sottolinea come questa decisione migliori le possibilità di cura e riduca i rischi per gli animali.

