Medicina veterinaria in Umbria Proietti | Cure d’eccellenza con la sicurezza nelle trasfusioni per cani e gatti

La Regione Umbria ha adottato le nuove regole nazionali per l’uso di sangue e componenti ematici in veterinaria. Ora, i veterinari locali possono garantire cure di alta qualità a cani e gatti, con un occhio di riguardo alla sicurezza durante le trasfusioni. Proietti, esperto del settore, sottolinea come questa decisione migliori le possibilità di cura e riduca i rischi per gli animali.

La Regione Umbria recepisce ufficialmente le nuove linee guida nazionali per la produzione e l’utilizzo di sangue e dei suoi componenti per cani e gatti. Il provvedimento “dà attuazione all’accordo Stato-Regioni del 2025, aggiornando un quadro normativo fermo al 2015 e adeguandolo ai più recenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

