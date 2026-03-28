Il cantante italiano, tifoso della Juventus, ha commentato la possibilità di vedere Lewa alla squadra, preferendo invece Vlahovic. Ricordando gli anni in cui l’allenatore Lippi guidava la squadra, ha ricordato il contributo di Vialli, che filmava spesso le partite. Ha anche ricordato come l’allenatore Spalletti, in passato, partecipasse ai suoi concerti durante un periodo in Russia.

Il campionato è in pausa, ma il tour 'Una storia importante' di Eros Ramazzotti non si ferma. Il cantante romano tifoso della Juventus il 27 giugno coronerà il sogno di esibirsi all’Allianz Stadium. "Mi piacerebbe avere sul palco con me Del Piero e tutta la squadra di Spalletti - racconta - ma tra Mondiale e vacanze è impossibile. Sarà comunque fantastico: io mi emoziono sempre perché mi piace ripagare chi ogni volta spende soldi per ascoltarmi". Eros arriverà allo Stadium lanciato, dopo aver girato l’Europa e il mondo. E soprattutto tiratissimo. "A 62 anni mi sento in gran forma, sono anche calato dieci chili recentemente: merito della dieta delle mele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eros Ramazzotti: "Lewa alla Juve? Meglio Vlahovic. Spalletti in Russia veniva ai miei concerti"

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