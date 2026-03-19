Mosca ha annunciato l'intenzione di scortare le petroliere della flotta ombra, una mossa che ha attirato l'attenzione dei media. La proposta, avanzata da Patrushev, riguarda la protezione armata delle navi mercantili, in particolare delle petroliere. La questione delle scorte armate alle navi mercantili è al centro delle discussioni pubbliche in questi giorni.

In questi giorni quello delle scorte armate alle navi mercantili, e alle petroliere in particolare, è un tema che occupa ampi spazi mediatici. Ma se fino ad ora la discussione su questa faccenda si limitava principalmente al dibattito in Occidente, a causa delle complicazioni legate al blocco dello stretto di Hormuz all’interno della più ampia escalation mediorientale, adesso anche altri attori stanno prendendo in considerazione lo stesso provvedimento. Anche se per ragioni completamente diverse. In un’intervista rilasciata al quotidiano moscovita Kommersant, lo storico assistente del Presidente della Federazione Russa e oggi presidente... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mosca vuole scortare le petroliere della flotta ombra. Cosa significa davvero la proposta di Patrushev

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