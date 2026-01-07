La flotta fantasma di Putin | così 3mila navi ‘ombra’ aggirano le sanzioni Usa e minacciano l’Occidente

Una rete di circa 3.000 navi ‘ombra’ operano nei mari mondiali, aggirando le sanzioni degli Stati Uniti e rappresentando una minaccia per la sicurezza dell’Occidente. Queste imbarcazioni, con equipaggi internazionali, si muovono in modo discreto e sfuggono ai controlli, rendendo difficile il monitoraggio e la prevenzione di attività illegali. La loro presenza evidenzia le sfide delle autorità nel garantire la sicurezza marittima globale.

Roma, 7 gennaio 2026 – Viaggiano nei mari di mezzo mondo sotto copertura, hanno equipaggi di decine di nazionalità con gente che lavora molto e parla poco, sfuggono generalmente all'attenzione dei controlli, come se fossero dei "senza dimora". Sono le circa tremila navi della Shadow fleet, la 'flotta ombra', che trasportano carichi sottoposti alle sanzioni europee o americane dall'invasione dell'Ucraina in poi, soprattutto petrolio e gas provenienti da Russia, Iran, Venezuela. Ecco perché la Guardia costiera Usa ha sequestrato una petroliera battente bandiera russa, la Marinera, dopo un inseguimento di oltre tre settimane attraverso l'Atlantico e soprattutto in seguito alla svolta che ha portato all'arresto del dittatore Maduro e al commissariamento del Venezuela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La flotta fantasma di Putin: così 3mila navi ‘ombra’ aggirano le sanzioni Usa e minacciano l’Occidente Leggi anche: Putin, le navi della flotta ombra sotto attacco: le tattiche «disperate» per salvare il petrolio Leggi anche: Putin, le navi della flotta ombra sotto attacco: le tattiche «disperate» per salvare il petrolio. Lo spoofing e la possibile svolta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Due petroliere della "flotta fantasma" sequestrate dagli Usa, una batte bandiera russa: tensione Trump-Putin - Il sequestro di una presunta petroliera russa scatena la reazione di Vladimir Putin. virgilio.it

Cos’è la «flotta fantasma russa», che trasporta illegalmente petrolio e gas: «In azione tremila navi» - Alcune («dark fleet») si muovono in barba alle regole, altre («grey fleet») sono borderline ... corriere.it

La Petroliera Seajewel e le esplosioni a bordo al largo di Savona, è una nave della flotta ombra di Putin? I sospetti di un attacco (o di un sabotaggio) - Saranno le lamiere ritorte nello scafo immerso di una grande petroliera a rispondere a questa domanda e sciogliere il mistero della ... ilmessaggero.it

Flotta fantasma: le navi che trasportano petrolio aggirando sanzioni. Leggi l'articolo qui... - facebook.com facebook

#Ucraina Per la prima volta Kiev colpisce la flotta russa fantasma nel Mediterraneo: droni contro la petroliera Qendil. Nella notte colpita anche una nave da guerra e un impianto petrolifero Lukoil nel Mar Caspio. Mosca si vendica su Odessa: 8 morti, 27 feriti. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.