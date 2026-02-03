L’ex marito di Jill Biden incriminato per omicidio di primo grado per la morte della moglie Linda

L’ex marito di Jill Biden, William Stevenson, è stato arrestato e accusato di aver ucciso la moglie Linda nella loro casa di Wilmington. La donna di 64 anni è stata trovata senza vita nella loro abitazione, e ora si indaga sulle cause di quella morte. La notizia ha sorpreso la comunità e riapre il caso che aveva già attirato l’attenzione pubblica.

L’ex marito dell’ex first lady Jill Biden, il 77enne William “Bill” Stevenson, è stato incriminato per omicidio di primo grado per la morte della moglie Linda Stevenson, 64 anni, trovata senza vita nella loro abitazione di Wilmington, nel Delaware. Secondo la polizia della contea di New Castle, citata dal New York Post, gli agenti erano intervenuti la notte del 28 dicembre dopo una segnalazione per una lite domestica e avevano trovato la donna priva di sensi sul pavimento del soggiorno; la donna era stata dichiarata morta nelle prime ore del 30 dicembre. Le indagini, avviate per le circostanze sospette del decesso, hanno portato all’arresto di Stevenson: l’uomo, che non ha versato la cauzione fissata a 500. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

