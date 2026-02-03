L' ex marito di Jill Biden arrestato per l' omicidio della moglie | il cadavere trovato in soggiorno

Gli Stati Uniti sono scossi da una notizia sconvolgente: William Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato per l’omicidio della moglie. Il cadavere è stato trovato nel soggiorno della loro casa. La polizia ha confermato l’arresto e sta indagando sui motivi di questa tragedia. La famiglia Biden si trova sotto shock e la comunità si chiede cosa sia successo davvero.

Gli Stati Uniti sotto choc dopo che è stata diffusa la notizia dell'arresto di William Stevenson, ex marito di Jill Biden, moglie di Joe Biden ed ex First Lady. L'uomo è accusato dell'efferato omicidio della seconda moglie, Linda Stevenson. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Stevenson l'arresto è avvenuto ieri, lunedì 2 febbraio. Il 77enne è stato portato in tribunale e poi internato presso l'istituto penitenziario Howard Young dopo non aver pagato la cauzione di 500.000 dollari. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, l'uomo sarebbe l'autore dell'omicidio della moglie, trovata morta lo scorso 28 dicembre all'interno della casa di famiglia a Wilmington, nella Carolina del Nord.

