La gelosia corre sul filo del telefono e al bar | imputato condannato per stalking

Un uomo è stato condannato a un anno e un mese di carcere per stalking, dopo aver molestato una donna attraverso telefonate e incontri di persona. La giudice ha accolto le accuse di offese, minacce e comportamenti violenti, portando alla sentenza nei confronti dell’imputato. La vicenda si è svolta nel tribunale di Brindisi, dove sono state ascoltate le testimonianze e le prove presentate dalla procura e dalla parte civile.

Un anno e un mese anche per l'accusa di danneggiamento. Alla base dei comportamenti, un presunto triangolo sentimentale con un altro uomo, persona offesa e parte civile, e una donna BRINDISI - Per telefono e di persona: dalle offese ai gesti violenti, passando per le minacce. Ieri (venerdì 27 marzo 2026), la giudice Paola D'Amico del tribunale di Brindisi ha accolto le richieste del pm e della parte civile e ha condannato a un anno e un mese di reclusione A.V., 70enne sampietrano, accusato di stalking e danneggiamento ai danni di un uomo. L'imputato è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni materiali e morali e al pagamento di una provvisionale e delle spese della parte civile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La gelosia corre sul filo del telefono, e al bar: imputato condannato per stalking Articoli correlati Leggi anche: L’accordo Ue-Mercosur corre sul filo del rasoio, oggi il voto sul rinvio alla Corte Ue Gelosia, la Cassazione: “Non è attenuante del reato di stalking”“Nel reato di stalking e di lesioni il movente della gelosia non attenua il reato. Aggiornamenti e notizie su gelosia corre Argomenti discussi: Accecato dalla gelosia. Condannato; La forza di una donna, anticipazioni puntate dal 29 al 4 aprile.