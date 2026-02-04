Gelosia la Cassazione | Non è attenuante del reato di stalking

La Cassazione chiarisce che la gelosia non può essere usata come attenuante nei casi di stalking e lesioni. La suprema corte ribadisce che il movente passionale non giustifica o diminuisce la gravità del reato. Anzi, in alcune situazioni, potrebbe anche peggiorare la condanna. La decisione arriva dopo un lungo percorso giudiziario e pone un’ulteriore stop alle interpretazioni troppo lenitive nei confronti di chi commette violenze per motivi di gelosia.

"Nel reato di stalking e di lesioni il movente della gelosia non attenua il reato. Anzi potrebbe aggravarlo ". Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso (che è stato rigettato – ndr) della difesa di un uomo condannato a 9 mesi e dieci giorni di reclusione, poi sostituita da una multa di 5mila euro, dal tribunale di Busto Arsizio in Lombardia. Secondo i giudici della Suprema Corte, presieduti da Rosa Pezzullo, la gelosia è sentimento "morboso", che esprime "supremazia e possesso", che costituisce un'aggravante costituita "dall'aver agito per motivi futili o abietti".

La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non riduce la gravità dei reati di stalking e lesioni.

