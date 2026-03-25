Il serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ) continua a regalarci molti colpi di scena nei consueti appuntamenti in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troveremo un nuovo piano di Sirin, che però finirà per rivoltarsi contro di lei, e un gesto di Arda che stupirà tutti: il piccolo è un bambino prodigio? Scopriamo insieme cosa accadrà nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2026. Trame settimanali La forza di una donna: il piano di Sirin. Ci cascheremo di nuovo: ogni volta che immaginiamo di aver visto il punto massimo al quale può spingersi la follia di Sirin, la giovane riesce a stupirci con nuovi colpi di testa. Stavolta la sua ira si accende nel momento in cui scopre che Enver ha regalato a Bahar un cappotto confezionato da lui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2026: Sirin vittima del suo stesso piano, Arda bambino prodigio?

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