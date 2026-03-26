Nelle puntate della settimana dal 29 marzo al 4 aprile, la protagonista viene aggredita e derubata da persone che aveva incaricato di svolgere un compito. L’episodio si inserisce nel racconto di una donna che affronta una situazione difficile e violenta. La vicenda si sviluppa nel corso delle prossime puntate, con dettagli legati all’evento e alle conseguenze per la protagonista.

La forza di una donna, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile. Sirin viene aggredita e derubata dai malviventi che aveva assoldato. Enver regala a Bahar un cappotto cucito con le sue mani, ma quando Sirin lo scopre reagisce con grande rabbia, convinta che il padre avrebbe dovuto pensare prima a lei, soprattutto dopo aver perso i suoi vestiti nell’incendio. Nel frattempo, Ceyda scopre che Raif conserva una collezione di puzzle e prova a convincerlo a regalarli ad Arda, Nisan e Doruk. Tornata a casa ferita e in lacrime, accusa Bahar, sostenendo che sia colpa sua se Arif non è andato a prenderla. Dopo l’aggressione, Sirin getta il cappotto di Bahar in strada; Saadettin rivela che proprio lì aveva nascosto un pacco importante, spingendo Bahar a correre a recuperarlo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La forza di una donna, anticipazioni al 4 aprile: Sirin aggredita da malviventi

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