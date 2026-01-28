Fondazione di Comunità e Conservatorio Nicola Sala per le scuole della Terra Santa
Questa sera a Benevento si svolge un evento benefico organizzato dalla Fondazione di Comunità e dal Conservatorio “Nicola Sala”. L’appuntamento, alle 19, coinvolge diverse realtà locali e associazioni, tra cui Campania Europa Mediterraneo, GenerIdea e Mondo Magico. Lo scopo è raccogliere fondi per aiutare i bambini e le scuole della Terra Santa. La serata promette musica e solidarietà, con l’obiettivo di fare del bene e sostenere chi ha più bisogno.
Martedì 17 febbraio alle ore 19.00, a Benevento, si terrà un evento benefico promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento, con la collaborazione del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" e il sostegno dell' Associazione Campania Europa Mediterraneo, GenerIdea e Mondo Magico, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati ai bambini e alle scuole della Terra Santa. Ospite dell'iniziativa sarà Padre Ibrahim Faltas, frate francescano da anni impegnato nel dialogo e nella solidarietà in Terra Santa. L'evento si svolgerà presso l'Auditorium San Vittorino di Benevento.
