la firma di trump sui dollari la prima volta di un presidente in carica

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato che, per la prima volta, il volto del presidente in carica sarà presente sulle banconote statunitensi attraverso la firma impressa su di esse. Questa decisione è stata presa in occasione del 250° anniversario della fondazione del paese. La scelta riguarda le future emissioni di banconote, che avranno la firma del presidente in carica.

WASHINGTON – Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump apparirà sulle future banconote statunitensi, in una mossa decisa in onore dei 250 anni della fondazione degli Stati Uniti d’America. La firma del tycoon sui dollari, si legge in una nota del Tesoro, comparirà insieme a quella del segretario al Tesoro Scott Bessent: sarà la prima volta nella storia che ciò accade per un presidente in carica. “Sotto la guida del presidente Trump, siamo sulla strada verso una crescita economica senza precedenti, un duraturo predominio del dollaro, nonché forza e stabilità fiscale”, ha dichiarato in merito all’iniziativa il segretario al Tesoro Scott Bessent. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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