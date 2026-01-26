Oro supera i 5mila dollari l’oncia è la prima volta

Il prezzo dell'oro ha superato per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia, segnando un nuovo massimo storico. In un contesto di crescente incertezza globale e turbolenza economica, l’oro si conferma come bene rifugio apprezzato dagli investitori. Questa soglia rappresenta un importante punto di riferimento nel mercato dei metalli preziosi, riflettendo le dinamiche economiche e geopolitiche in atto.

(Adnkronos) – Il prezzo dell'oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescato dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'oro ha raggiunto i 5.026 dollari l'oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l'argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l'oncia. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: L’oro supera per la prima volta la soglia dei 5mila dollari Argento: prezzo supera per prima volta i 100 dollari l'onciaIl prezzo dell'argento ha superato per la prima volta i 100 dollari l'oncia, segnando un momento importante nel mercato dei metalli preziosi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. URGENT WARNING for Silver Investors! How Many Ounces Of Gold & Silver Are You HOLDING - Craig Hemke Argomenti discussi: Oro, il prezzo per la prima volta supera i 5mila dollari; L'oro supera per la prima volta la soglia dei 5mila dollari; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono contrastate. L’argento supera 100 dollari l’oncia e l’oro sfiora i 5000 dollari; Borse 23 gennaio | Piazza Affari torna in rosso. Lo spread scende a 60 punti (nuovo minimo dal 2009): l'argento supera i 100 dollari l'oncia, l'oro vicino a soglia 5 mila. Oro, nuovo prezzo record: superati i 5 mila dollari l’onciaPer la prima volta nella storia l’oro ha superato i 5 mila dollari l’oncia (unità di misura pari a 31,1 grammi), aggiornando il suo libro dei record. Il rally si inserisce all’interno di un contesto g ... msn.com Oro sopra i 5.000 dollari: il nuovo record storico che scuote i mercatiL'oro supera quota 5.000 dollari l'oncia e aggiorna i massimi storici, spinto dagli acquisti difensivi in un contesto di incertezza ... iltempo.it Piccoli comuni turistici alla riscossa: il boom atteso nel 2026 secondo Demoskopika Nel 2026 i piccoli comuni turistici italiani potrebbero superare i 21 milioni di arrivi. In Puglia e Basilicata sono oltre 160 i comuni con meno di 5mila abitant.i x.com Dollaro poco mosso in attesa dell'intervento del presidente americano. Il metallo giallo supera la soglia dei 4.800 dollari, in calo petrolio e gas - Segui la DIRETTA • MERCATI L’oro domina la scena e corre verso i 5 mila dollari di Gabriella Buschi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.